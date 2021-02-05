Вашингтон, 5 февраля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Белый дом намерен выделить $160 млрд на меры по борьбе с эпидемией коронавируса в США. Об этом сообщил 5 февраля президент страны Джозеф Байден.

Tony Alter Вудсток, штат Иллинойс, США

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«Наш план предусматривает $160 млрд на национальную стратегию борьбы с COVID-19», — сказал он журналистам.

Глава государства уточнил, что план его администрации предусматривает в числе прочего выделение дополнительных средств на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинации.

Кроме этого, американские власти намерены оказать финансовую помощь нуждающимся слоям населения в размере $1400 на одного человека, сообщил Байден.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлен уже 26 680 261 случай заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 455 875 больных COVID-19.