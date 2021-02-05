Женева, Швейцария, 5 февраля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Число людей во всём мире, получивших вакцину от COVID-19, превысило число выявленных инфицированных. Об этом сообщил на брифинге 5 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Он отметил, что это «потрясающее достижение за столько короткий промежуток времени», но в то же время подчеркнул, что более трёх четвертей вакцинированных пока приходится всего на десять государств, аккумулирующих почти 60% мирового ВВП.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день порядка 2,5 млрд человек почти в 130 странах мира не получили даже первую дозу вакцины.

В связи с этим Гебрейесус призвал все государства, которые завершили вакцинацию наиболее уязвимых слоёв населения, начинать делиться препаратами с другими странами, не дожидаясь завершения массовой вакцинации.