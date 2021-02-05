Лондон, 5 февраля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки зафиксировано 19 114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1014 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 5 февраля правительство Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Сообщается, что всего за период с начала эпидемии в стране выявлено уже 3 911 573 заболевших, подтверждено 111 264 случая летального исхода.

Напомним, накануне британские власти сообщали о 20 634 случаях инфицирования и 915 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Ранее на неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране уже более 10 миллионов человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса.