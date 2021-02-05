Пекин, 5 февраля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. По итогам работы миссии ВОЗ в Китае официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду, что другие страны поддержат инициативу Пекина и пригласят эту миссию к себе для проведения исследований источника коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что данное мнение высказано рядом авторитетных в стране специалистов в сфере эпидемиологии.

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В Китае считают, что установить происхождение вируса требует наука, и для этого необходимы широкие комплексные исследования. В этих целях официальный Пекин установил и поддерживает тесные контакты и взаимодействие с ВОЗ, специалисты которой по окончании карантина совместно с китайскими специалистами провели инспекции на местах, а также приняли участие в целом ряде научных консультаций. Для этого правительство КНР предоставило помощь и содействие, создав все необходимые условия для работы.

Визит экспертов ВОЗ в Китай, по словам Ван Вэньбиня, является частью широкой комплексной программы глобального сотрудничества, тем более что в мировых СМИ появляется все больше материалов о том, что эпидемия коронавируса проявила себя еще во второй половине 2019 года, то есть за полгода до ее возникновения в Ухане.