Екатеринбург, 5 февраля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 февраля ожидаются обильные снегопады. Такой прогноз дают синоптики.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Возможно налипание мокрого снега на провода. Кроме того, 7 февраля резко похолодает. Местами столбик термометра опустится до минус 31 градуса.

Кроме того, возможны метели с ветром 15−20 метров в секунду. Как сообщало ИА REGNUM, ближайшая неделя будет на Среднем Урале морозной. Сейчас здесь оттепель, столбик термометра поднимается до +5.