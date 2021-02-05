Москва, 5 февраля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Торговые центры в России массово не закроются и не разорятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, бизнесмен Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о снижении посещаемости московских торговых центров.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

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"Торговым центрам в России однозначно ничего не угрожает в любом случае, — сказал Пальченко. — Они не разорятся, не закроются, их не ожидают банкротства. Причина простая: торговые центры в России наряду с сырьем и строительством человейников вокруг центральных городов — особо любимая отрасль нашей банковской системы. Банки (отрасль, которой даже коронавирус пошёл на пользу) вложили в них колоссальные средства, поэтому им не с руки позволять разоряться таким ценным активам».

Что же касается потребителя, то, как пояснил Пальченко, как бы ни развивалась онлайн-торговля, людям все равно скучно сидеть дома, и они будут посещать торговые центры.

«В обществе потребления это неотъемлемая часть образа жизни. Видеомагнитофоны и видеосалоны в своё время же не разорили кинотеатры, поэтому и онлайн-торговля торговые центры с рынка не вытеснит», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Союза торговых центров, объем потерь российских торговых центров за пандемию составил более 250 миллиардов рублей.