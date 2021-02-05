Москва, 5 февраля, 2021, 20:10 — ИА Регнум. По данным Союза торговых центров, объем потерь российских торговых центров за пандемию составил более 250 миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Татарии, бизнесмен Сергей Морозов. Так он прокомментировал новость о том, что посещаемость торговых центров Москвы упала почти на 25%.

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка о соблюдении масочного режима в торговом центре

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"По данным Союза торговых центров, объем потерь российских торговых центров за пандемию составил более 250 миллиардов рублей. За 2020 году выручка многих ТЦ упала на 45−50%. При этом отрасль не попала в число наиболее пострадавших, не получила господдержку, но все налоговые обязательства мы выполняли. Кто-то для этих целей даже брал кредит. Восстановление выручки и потока посетителей ожидаем не раньше IV квартала 2021 года», — сказал Морозов.

В настоящее время, по словам Морозова, посещаемость торговых центров ниже привычной на 30−35%.

«Первая причина — снижение платежеспособности населения, и вторая — страх перед посещением мест массового скопления людей. Хотя в просторных торговых центрах гораздо безопаснее находиться, чем в тех же продуктовых магазинах. У нас нет очередей, скопления людей. Стоят озонаторы. Все торговые центры проводят большие мероприятия по дезинфекции площадей. Каждые 1,5 часа обрабатываем входные группы, ручки, поручни эскалатора, в вечернее время дезинфицируем все поверхности — пол, стены. Поэтому вероятность подцепить вирус или какую-то другую заразу в ТЦ сведена к минимуму, — сказал Морозов. — Что касается будущего торговых центров, то они не исчезнут, несмотря на снижение посещаемости. Покупатели предпочитают пощупать товар руками, померить. Онлайн-торговля несущественно влияет на нашу работу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ пока рано говорить о скором исчезновении торговых центров.