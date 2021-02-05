Бейрут, 5 февраля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ливана дало разрешение на применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передаёт 5 февраля информагентство NNA.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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Как сообщается, сформированный министром здравоохранения временного правительства Ливана научно-технический комитет одобрил выдачу разрешения на экстренное использование российской вакцины.

Согласно последним данным, в Ливане выявлено уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 3,4 тысячи пациентов с COVID-19 скончались, излечились свыше 190 тысяч человек.

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