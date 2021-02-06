Лондон, 6 февраля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса AstraZeneca, по-видимому, работает против выявленного в конце прошлого года британского штамма, сообщили производители. Об этом 5 февраля пишет Associated Press.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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Результаты исследований похожи на данные, ранее предоставленные фирмами Pfizer и Moderna.

Ведущий разработчик вакцины профессор Эндрю Поллард заявил, что дозы AstraZeneca также помогают побороть вирус у тех людей, кто уже заразился COVID-19. Это может потенциально снизить распространение вируса. Данные еще не были публикованы в исследовательском журнале.

По словам вакцинолога оксфордского университета Сары Гилберт, достаточно видоизменить уже существующую вакцину, чтобы она работала против нового штамма, обнаруженного в Великобритании. Исследователь объяснила, что нужно внедрить ген штамма в существующую вакцину, чтобы получить модифицированную версию дозы. Гилберт добавила, что ученые уже ведут переговоры с производителем по поводу процедуры авторизации новой вакцины. Это похоже на процесс выпуска сезонных вакцин от простуд.

Ученые также изучают потенциал вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма.

Как 2 февраля писал ИА REGNUM, впервые зафиксированный в Великобритании новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен в анализах пациентов уже в 80 странах, по данным сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Британский штамм, являющийся более заразным, не представляет угрозы для России, сообщила ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова, никто не заботится по поводу того, когда мутирует штамм гриппа, так как в этом случае есть понимание того, что с высокой долей вероятности в следующем году в популяцию придет новый штамм данного вируса и тогда будет создана новая вакцина.