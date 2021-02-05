Рим, 5 февраля, 2021, 19:54 — ИА Регнум. К марту прививки от коронавируса получат 7 миллионов граждан Италии, то есть более 10% населения страны, с таким заявлением выступил в пятницу, 5 февраля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Доменико Аркури.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 (фрагмент)

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Уже на следующей неделе, 8−14 февраля, прививки начнут делать гражданам младше 55 лет, добавил он.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны намерены настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на5 февраля, в Италии умерли 90 618человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на377 (днем ранее— на 422). Число подтвержденных носителей выросло на14 218(днем ранее — на13 659). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 611 659 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены429 118человек — на1159 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 987 995 граждан (за день этот показатель вырос на 85 443), что составляет около 1,6% населения Италии.