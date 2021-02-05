Мехико, 6 февраля, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, болевший COVID-19 в течение 11 дней, 5 февраля сдал первый отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщила газета La Jornada.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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«После такого мне нужно подождать еще несколько дней, но мне уже лучше, я выздоравливаю», — сообщил политик у себя в Twitter.

5 февраля пресс-службой президента также был распространен 15-минутный ролик, в котором Обрадор уделил вниманию кризисным явлениям в экономике и в сфере национального здравоохранения. Президент также анонсировал начало вакцинации от COVID-19 пожилых граждан Мексики — иммунизация начнется в феврале и завершится в марте.