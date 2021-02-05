Анкара, 5 февраля, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 142 538 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 110 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 5 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 516 889, смертельных случаев — до 26 577.

Было объявлено, что общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 2 404 416, при увеличении этого показателям на 8217 за 5 февраля. Уровень заболеваемости пневмонией у турецких пациентов составляет 4,9%, а число тяжелобольных пациентов составляет 501 000 на данный момент.

Напомним, что ранее, 4 февраля в Турции было подтверждено 7909 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 113 смертельных случаев.