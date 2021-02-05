Алма-Ата, Казахстан, 5 февраля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Для формирования цифрового пространства Евразийского экономического союза нужно активнее реализовывать совместные проекты в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов, выступая на форуме «Цифровая перезагрузка: рынок в новую реальность» в Алма-Ате.

Gov.kg Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета

«Несомненно, каждая из стран Союза в цифровой трансформации достигла определенных результатов. Тем не менее для решения задач обеспечения свободного передвижения товаров, развития транзитного потенциала, экспорта и свободного перемещения граждан необходимо поддерживать цифровые инициативы, направленные на развитие интеграции», — подчеркнул он.

Также новый глава киргизского правительства отметил, что потребность в международном сотрудничестве растет из-за усиления проблемы транснациональных киберугроз и необходимости защиты персональных данных.

«Также целесообразно сформировать постоянную площадку для диалога представителей индустрии цифровых рынков, Евразийской экономической комиссии и государств — членов ЕАЭС», — резюмировал Марипов.

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