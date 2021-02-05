Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Петербург 5 февраля доставили самую крупную за время вакцинации от коронавируса партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 75 600 комплектов, состоящих из двух доз препарата, вводимых с промежутком в 21 день. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Характеристики новой поставки позволяют рассчитывать на ускорение вакцинации.

«Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, а не по пять во флаконе, как раньше. Значит, медикам не придется ждать, когда соберется пятерка желающих привиться», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В ближайшие дни новую партию вакцины распределят по пунктам вакцинации.

По данным Смольного, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 94 463 человека, из них 19 609 закончили полный цикл вакцинации. В городе работает 108 прививочных пунктов.