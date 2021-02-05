Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» на региональных направлениях вырос на 10% за январь 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По оперативным данным, за январь «Пулково» обслужил 638 тыс. человек на региональных направлениях, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Наибольший прирост пассажиропотока показали авиарейсы с Сочи (плюс 44%), Калининградом (плюс 30%), Новосибирском (плюс 20%), Екатеринбургом (плюс 11%) и Мурманском (плюс 3%).

Всего в январе 2021 года аэропорт «Пулково» принял более 900 тыс. пассажиров.

Напомним, что в июле 2020 года аэропорт «Пулково» на 100% восстановил региональный пассажиропоток.