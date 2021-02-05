Москва, 5 февраля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Ситуация в российской экономике не позволяет надеяться на то, что сбудутся прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетников о том, что доходы жителей РФ восстановятся во второй половине 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил бизнес-омбудсмен при реализации инфраструктурных проектов, член Генерального совета «Партии Роста» Юрий Копачев.

Duma.gov.ru Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

"Очень хотелось бы верить в то, что прогнозы министра сбудутся, но, к сожалению, жизнь показывает, что серьезных, значительных улучшений, которые бы позволили экономике начать расти, не наблюдается, — сказал Копачев. — Ну и отдельно нужно отметить то, что, к сожалению, не наблюдается улучшения инвестиционного климата. Меры поддержки, которые правительство оказало, большинство предпринимателей, в общем-то, особо не увидело. Есть и дополнительные риски. Люди взяли кредиты на выплату заработной платы с учетом сохранения количества работающих, в мае—апреле многим придется эти деньги возвращать, так как не все смогли оставить такое количество людей».

Это, как полагает Копачев, будет очередным фактором спада экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика начала восстанавливаться после пандемии, но темпы этого роста едва ли будут сохраняться очень долго.