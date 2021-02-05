Москва, 5 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. У торговых центров в России неплохое будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал новость о том, что в январе 2021 года количество посетителей московских торговых центров, по данным Shopping Index, упало почти на 25%.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вход в торговый центр

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"Торговые центры не могут исчезнуть, поскольку предложение торговых площадей на улицах городов и поселков ограничено, к тому же далеко не всегда подходит под размещение предприятий новых форматов, — сказал Чеглов. — И нехватку восполняют площади торговых центров. К тому же подверглась реновации инфраструктура развлечений, на основе которой располагаются торгово-развлекательные центры. Уже сложилась определенная культура посещения торговых центров в целях времяпрепровождения. Главным конкурентом современных торговых центров станут, наверное, офисные центры, которые столкнутся с проблемой заполнения в условиях развития удаленных форм занятости. И мы вспомним забытый ныне формат торговых пассажей, сочетавших торговлю, развлечение, проживание и офисы».

По мнению Чеглова, пока не стоит спешить хоронить торговые центры, так как их преимущество состоит в наличии оборудованной парковки, предложении комплексного, а то и универсального ассортимента (с замещением формата «универмаг»), модульного размещения торговых предприятий, формировании трафика с помощью «якорных» арендаторов.

«Трафик торговых центров упал объективно, — констатировал Чеглов. — Денег у населения больше не становится, а цены выросли. К тому же ограничения по посещению ТЦ и развлекательных мероприятий в них сохраняются. Если руководствоваться заявлениями мэра Москвы и губернатора окрестностей, то скорее надо ожидать роста трафика от сниженной базы. А далее все опять будет зависеть от эпидемиологической ситуации и действий властей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ порассуждал о том, вернутся ли граждане РФ к посещению торговых центров.