Иерусалим, 5 февраля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. По состоянию на 4 февраля только 254 жителя Израиля из 416 900, которые получили обе дозы антиковидной вакцины от Pfizer минимум неделю назад, заразились коронавирусом. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Maccabi Healthcare Services.

(сс) Amos Ben Gershom. Government Press Office (Israel) Президент Израиля Реувен Ривлин с первым вакцинирующимся от COVID-19

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Более того, у тех, кто заразился после прививки, были только легкие симптомы, и только четверо из них были госпитализированы, причем все они были в легком состоянии.

За тот же период времени в контрольной группе из примерно 778 000 человек с различным профилем здоровья появилось около 12 944 новых случаев заражения.

Иммунитет увеличивается с течением времени. Среди 254 человек, заразившихся вирусом, 76 из них были инфицированы через семь дней после прививки, 44 — на восьмой день и 24 — на девятый. Между 22-м и 24-м днем, когда закончился тестовый период, — никто не заразился.

Имея около 2,5 миллиона членов, «Маккаби» является вторым по величине фондом здравоохранения в Израиле. Около 900 000 его клиентов уже получили первую дозу, а около 500 000 — вторую.