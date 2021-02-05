Тегеран, 5 февраля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

(сс) Mohammad Mohsenifar. mehrnews.com Лаборант. Иран

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По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране выявили 7061 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 452 387.

Также сообщается, что за это же время в Иране 80 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 58 336.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 241 320 человек вылечились от нового заболевания и еще 3819 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 6,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.