Москва, 5 февраля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В последнее время в западных СМИ вышел целый ряд публикаций, позитивно оценивающих российскую вакцину «Спутник V». Конечно, отчасти его подстегнул позитивный опыт применения, накопленный за два месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутнике V» в Аргентину

«Но, полагаю, в данном случае речь идет о целенаправленной пиар-кампании, проводящейся по заказу бизнес-структур, готовящихся вывести препарат на западные рынки.

Судя по тому, что одновременно позитивные высказывания о «Спутнике V» начали звучать и от политиков, не обошлось и без участия лоббистов, которые должны обеспечить регистрацию вакцины в Европе и США и разрешение на ее поставки.

Думаю, проект действительно перспективный, поскольку западные фармацевтические компании пока не справляются с обеспечением потребностей рынка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов университетов США считает, что возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в условиях обычного холодильника — одно из главных преимуществ.

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