Москва, 5 февраля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник-V» сумела покорить умы именитых ученых и научных сотрудников ведущих научно-исследовательских центров в ЕС, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и даже США. Это очень хороший признак, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V»

«Это признак того, что даже на фоне не инициированной Россией гонке вакцин, научная и в целом профессиональная сторона вопроса оказалась вне политики. К сожалению, на фоне информационных войн уже более шести лет СМИ Западной Европы, США и Канады перегнули палку с демонизацией России.

Успех российских ученых в создании и выводу на рынки нескольких вакцин против пандемии коронавируса уже очевиден. Он стал, безусловно, возможен колоссальному наработанному опыту в течение советского периода.

Ведущие лидеры мнения и международные СМИ уже говорят о российском прорыве и проигрыше ЕС в создании вакцины. Важно, что вакцина эффективна, а соглашения о ее применении в разных странах мира теперь подписываются правительствами разных стран мира чуть ли не ежедневно.

Все это однозначно положительно влияет на репутацию России на международной арене. Теперь уже вряд ли даже самые заядлые политические оппоненты назовут Россию мелкой региональной державой с порванной в клочья экономикой.

Да и время для распрей уже давно прошло: мировая экономика сильно изменилась за последний год, многие отрасли начали серьёзную трансформацию, да и социальные отношения во многих странах мира вышли на очень высокий уровень по значимости.

Не в каждой богатой стране в отличие от России проводится массовая бесплатная вакцинация населения от пандемии. Похоже, что время уже все расставило на свои места», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в условиях обычного холодильника является одним из главных преимуществ этого препарата, считает ряд экспертов американских университетов.

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