Москва, 5 февраля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Выстраивая отношения с Японией, Россия не может позволить себе бесхозяйственное поведение. Об этом 5 февраля заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, выступая на круглом столе на тему «К новому этапу российско-японских отношений» в пресс-центре REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол на тему «К новому этапу российско-японских отношений» в пресс-центре ИА REGNUM

«Один достойный человек сказал, что все мы, ныне живущие, живем в долг перед нашими детьми. То, что мы наработаем, принадлежит им. И если мы поведем себя бесхозяйственно, то будем должны нашим детям. В 2010 году при президенте Медведеве была известная сделка по уточнению морской границы между РФ и Норвегией в Баренцевом море: уточняется акватория, Россия отдает целый угол своей территории Норвегии. И из Мурманска ветеран рыбного хозяйства сообщает нам и доказывает, что так делать нельзя, что это преступление. Но решение было не отменено. Нерест трески ушел к норвежцам. Спустя несколько лет я стал выяснять, что стало с тем ветераном. Оказалось, что он не вынес этого и умер в августе того же года», — сказал Колеров.

Он пояснил, что, когда речь идет о сложных исторических вопросах, нельзя ограничиваться рассуждениями в стиле «этот был плохой, а тот хороший».

«Каждый должен стоять до конца. И разговоры про прецеденты хороши для дипломатической техники, — подчеркнул Колеров. — Но я приведу два разнонаправленных примера из истории. Маршал Василевский, командовавший нашими войсками на Дальнем Востоке, в 1945 году получил обращение от японских войск. Япония была готова отказаться от пленных солдат Квантунской армии. Но важно помнить и другой пример. Сталин в середине 1920-х годов предлагал рассмотреть вопрос о продаже Японии севера Сахалина, так как дефицит денег, необходимых для индустриализации, был очень сильный. К счастью, Япония отказалась. Этот важный момент в нашей истории надо учитывать».

В свою очередь политический обозреватель ИА REGNUM, востоковед и историк Анатолий Кошкин рассказал, что японские власти действительно были готовы отдать Советскому Союзу солдат Квантунской армии в качестве рабочей силы.

«И не исключено, что именно это подтолкнуло Сталина к тому, чтобы оставить солдат и офицеров Квантунской армии на нашей территории для восстановления народного хозяйства нашей страны», — сказал Кошкин.