Москва, 5 февраля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены планами Москвы и Московской области ввести покилометровую плату за проезд на автомобилях по дорогам регионов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение в Москве

«Ни одна страна мира не планирует вводить плату за проезд по собственным городам, а мы — пожалуйста. Что касается успокаивающего утверждения о том, что «реализация… возможна только за горизонтом 2030 года», то будьте уверены в том, что «горизонты», нужные для того, чтобы очередной раз залезть в наш карман, наше государство очень быстро начнёт перемещать и двигать всё ближе и ближе», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Российские водители, как никто в мире, сполна отдали своему государству плату за то, чтобы пользоваться полноценной безопасной и бесплатной дорожной сетью, которая, к сожалению, у нас отсутствует, рассуждает парламентарий.

Проект Стратегии развития транспортной системы Московского региона по заказу АНО «Дирекция Московского транспортного узла» разрабатывает Центр экономики инфраструктуры. Ее утверждение ожидается в I квартале 2021 года, сейчас идёт межведомственное согласование, пишут «Известия». Плата может быть введена в 2030 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Москвы заявили, что идея по внедрению платы за проезд по дорогам столицы не обсуждалась.