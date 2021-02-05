Москва, 5 февраля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Каждый новый американский президент соревнуется с предыдущим в агрессивности, которая в первую очередь направляется в адрес России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Соперники

«Байден намеренно подчеркивает, что грозит России из-за океана гораздо сильнее, чтобы еще раз продемонстрировать, чем отличается от «слабака» Трампа. Этот посыл направлен в первую очередь тем, кто до сих пор остается сторонником проигравшего гонку Трампа», — заявил Железняк.

В целом парламентарий считает, что спич нового главы государства — показателен.

«Вызовы, о которых говорит господин Байден, Вашингтону следует искать внутри общества, которое раскололи американские элиты в гонке за властью, а не в лице нашей страны и Китая. Но новому президенту США хочется в голливудском стиле продемонстрировать свою несокрушимую силу перед сторонниками и показать, как он будет яростно бороться с внешними врагами Америки, которыми, по мнению американских русофобов, традиционно являются Россия и все те, кто не намерен плясать под американскую дудку. Господин Байден, очевидно, упустил, что в свете последних событий и полной дискредитации «американской демократии» претендовать на роль лидера США неуместно», — заявил Железняк.

Он обратил внимание на то, что международные отношения невозможно развивать с помощью давления, санкций, торговых войн и экспорта «цветных революций.

Президент США Джо Байден заявил, что США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё.