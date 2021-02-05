Санкт-Петербург, 5 февраля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Более 350 человек были административно арестованы и более 620 человек — оштрафованы в Петербурге по итогам трех несанкционированных массовых акций сторонников Алексея Навального, состоявшихся 23, 31 января и 2 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Всего после трех акций в петербургские районные суды к ночи с 4 на 5 февраля поступило 1403 материала, из них 123 вернули в полицию без рассмотрения, а в 11 случаях дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения.

По решению судов отправились отбывать административный арест 353 человека, при этом единственный в городе спецприемник на Захарьевской улице рассчитан на 160 человек. Из-за этого часть арестованных отправили в изоляторы на территории Ленинградской области.

Еще 624 участника акций были оштрафованы на различные суммы. Двоих горожан отправили на обязательные работы.