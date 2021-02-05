Екатеринбург, 5 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пришлось привлечь к работе в общественном транспорте жителей других регионов из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил журналистам глава транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков.

Иван Шилов ИА REGNUM Маршрутка

Пандемия привела к сложностям с трудовыми мигрантами: многие из них не смогли въехать на территорию Россию из-за ограничений. Тем не менее в городе договорились с Саратовской, Самарской, Волгоградской областями, чтобы привлечь работников.

«Водители приезжают, проходят стажировку, узнают маршруты», — передаёт слова Ощепкова «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область получит в 2021 году 330 млн рублей на цифровизацию транспорта.