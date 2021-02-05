Варшава, 5 февраля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 4 февраля в Варшаве прошло собрание политического клуба «Выборча», организованного одноименной газетой — Gazeta Wyborcza. Об этом сообщается на страницах печатного издания Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Редакционная политика издания в целом оппозиционна действующей власти, поэтому на съезде политического клуба доминировала либеральная оппозиционная повестка. Главными темами для обсуждения участниками стали перспективы оппозиции в борьбе за власть, а также протесты «Женской забастовки» против ужесточения запрета на проведение абортов.

Центральным мероприятием в рамках заседания клуба стали дебаты экс-премьер-министра Польши Дональда Туска и главного редактора «Выборчей» Адама Михника.

Туск заявил, что «первая задача всех демократов — попытаться победить правящую партию и действующего президента Анджея Дуду на демократических выборах». «Если выяснится, что власть решит сфальсифицировать выборы, тогда нам придется выбрать совершенно другую форму борьбы. Мы будем должны бороться за власть любыми способами», — подчеркнул экс-премьер-министр республики.

«Протесты против запрета на проведение абортов, вероятно, не станут приоритетом для большинства, которое должно выступить против правящей партии «Право и справедливость». Этим не удастся объединить нацию, но под другими лозунгами население обязательно стоит объединить», — добавил Туск.

В свою очередь Михник ему парировал, что «не хочет майдана в Варшаве, даже если власть начнет узурпировать свое положение». «Майдан — это кровь, война, жестокость. Все поляки стали внутренне свободными людьми, поэтому даже в случае фальсификации выборов они уже не позволят построить здесь диктатуру, и любая узурпация власти здесь сломает зубы и без майдана», — заявил главный редактор «Выборчей».