Париж, 5 февраля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Публикация в научном журнале The Lancet о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» дала возможность странам ЕС больше узнать о данном препарате. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

"Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и готовности России зарегистрировать ее в Европе», — сказал он.

Также позднее французский лидер в телевизионном интервью указал, что в случае одобрения вакцины ее смогут использовать во Франции, и подчеркнул, что это будет не политическое, а научное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции на сегодняшний день выявлено за время пандемии в общей сложности 3 274 608 носителей коронавируса.