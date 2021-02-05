Вашингтон, 5 февраля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он подчеркнул, что в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным ясно обозначил отличие от своего предшественника. Прошли дни, когда США будут сдаваться перед лицом вмешательства в выборы, кибератак и отравления своих граждан.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден.

Глава США добавил, что теперь государство будет эффективнее работать с «партнерами-единомышленниками» по вопросу РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная Москва неоднократно опровергала все обвинения, касающиеся вмешательств во внутренние дела США.

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