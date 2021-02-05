Симферополь, 5 февраля, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 9 марта 2021 года начнёт рассматривать иск ООО «Экотехнопарк» Западный Крым» к министерству экономического развития Крыма. Истец требует признать незаконным решение ведомства «об отказе в заключении договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым» и обязать подписать договор, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск в арбитраж поступил 22 января 2021 года одновременно с заявлением об обеспечении иска. В заявлении фирма из Феодосии оспаривает решение министерства, оформленное письмом от 1 декабря 2020 года, и требует обязать ведомство направить в адрес ООО подписанный договор «об условиях деятельности в свободной экономической зоне».

В качестве обеспечительной меры компания настаивала на запрете «Росреестру и Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым совершать регистрационные действия в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:11:070701:285 площадью 85 957 кв. м». Участок расположен в Сакском районе, за границами населённых пунктов Добрушинского сельского поселения. Арбитраж отказал в удовлетворении ходатайства.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость спорного участка составляет 592 тыс. рублей. Он относится к землям промышленности, а по документу предназначен для специальной деятельности.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена 7 июля 2020 года. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Директор — Ольга Иванова, владеющая долей в 33,33%. Среди совладельцев — Наталья Корякова и Надежда Билянская.