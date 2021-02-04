Нью-Дели, 5 февраля, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Индия и Россия ведут переговоры о возможности восстановить туристический поток летом 2021 года, сообщил посол республики в РФ Венкатеш Варма, комментируя возобновление авиасообщения между двумя странами.

Айтен Юран Жест

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«Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, — цитируют «Известия» индийского дипломата. — Как только, так сразу. Ориентировочно это произойдет летом».

По словам Вармы, сегодня Москва и Дели наладили диалог по вопросу туризма, в России уже начали выдавать визы всем категориям граждан Индии, включая туристов. На следующем этапе российская сторона ожидает получить взаимный доступ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Россия отменила ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

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