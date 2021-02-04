Москва, 5 февраля, 2021, 00:45 — ИА Регнум. Жители России сталкиваются с новым видом интернет-мошенничества, которое совершается от лица Центрального банка РФ и рассчитано на передачу данных с банковской карты на вредоносный сайт. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Мошенники предлагают гражданам России получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Для этого в социальных сетях распространяется ссылка (в том числе под видом рекламы) на сайт с «документом о выплате». Пользователям предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код, который должен оставаться в секрете.

В ЦБ РФ отметили, что этот сайт не имеет к ним никакого отношения.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — говорится в сообщении.

Ранее о подобных способах мошенничества сообщали в Национальном центре финансовой грамотности. Там отмечали, что сообщения о якобы причитающихся выплатах от государства могут приходить в SMS.