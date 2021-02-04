Вашингтон, 5 февраля, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступил с программной речью в Госдепартаменте и пообещал заставить Россию заплатить за якобы совершённые агрессивные действия. Текст его заявления 4 февраля распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

Байден отметил, что «ясно дал понять» о своих намерениях президенту России Владимиру Путину во время телефонного разговора, который состоялся 26 января. Речь, по его словам, шла о вмешательстве в американские выборы, кибератаках, отравлениях своих граждан.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал Байден.

Американский президент добавил, что действия США в отношении России будут более эффективными, если их поддержит коалиция «партнёров-единомышленников».

Ранее, напомним, Байден обещал использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией и развивать сотрудничество по тем вопросам, которые интересуют Соединённые Штаты. Россия, в свою очередь, не раз отвергала выдвигаемые в США обвинения, указывая на их несостоятельность и необходимость предоставления доказательств.