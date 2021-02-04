Женева, Швейцария, 4 февраля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 464 613 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 103 989 900. Такие данные приводит 4 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Tasnimnews.com В инфекционной больнице

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 13 004 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 260 259.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 403 263 случаях инфицирования и 12 120 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.