Рим, 4 февраля, 2021, 21:27 — ИА Регнум.

По данным навечер четверга, 4 февраля, в Италии умер 90 241человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на422 (днем ранее— на 477), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

(сс) Alberto Giuliani Врач в коридоре инфекционной больницы в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на13 659(днем ранее — на13 189).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 597 446 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены430 277человек — на4445 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 867 237 граждан (за день этот показатель вырос на 83 041), что составляет около 1,4% населения Италии.