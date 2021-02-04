Бишкек, 4 февраля, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Несмотря на все последствия пандемии, 51% жителей Киргизии придерживается мнения, что угроза коронавируса преувеличена. Такие результаты показал опрос, проведенный исследовательской компанией «М-Вектор».

Med.kg Лаборатория по исследованию на коронавирус в Киргизии

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При этом 54% опрошенных готовы пожертвовать своими правами для борьбы с пандемией Covid-19. Для сравнения в марте 2020 года этот показатель составлял 67%.

40% респондентов убеждены, что правительство Киргизии хорошо справляется с коронавирусом. Ранее этот показатель был схожим.

68% жителей Киргизии уверены, что ограничения на поездки между странами помогут в борьбе против распространения коронавируса.

«Результаты опроса показали, что ажиотаж по поводу коронавируса поутих. Наблюдаются изменения во мнениях киргизстанцев относительно COVID-19 по сравнению с началом 2020 года», — отмечают авторы исследования.