Стокгольм, 4 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. За последние недели эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная с распространением коронавирусной инфекции, улучшилась. Однако 4 февраля в ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупредил, что если карантинные ограничения не будут соблюдаться, кривая случаев заражения вирусом может снова устремиться вверх. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Александр Куликов ИА REGNUM

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"Если мы не будем вести себя должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны пандемии», — заявил Тегнелл.

Как отметил эпидемиолог, течение положительных изменений в развитии эпидемиологической ситуации замедлилось. В то же время Тегнелл заверил журналистов, что появление новых штаммов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 не повлияет на базовые сценарии Агентства общественного здравоохранения Швеции, предусматривающие различные варианты распространения коронавируса в стране.