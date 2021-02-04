Браззавиль, 4 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте превысило 3,6 миллиона. Об этом сообщает 4 февраля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

(сс) UNMEER Медицинский работник в защитном костюме

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 3 609 468 случаев заражения, скончались по меньшей мере 92 909 больных COVID-19, более 3,1 миллиона человек излечились.

Лидирует среди африканских стран по распространению инфекции Южно-Африканская Республика, на которую приходится почти половина всех выявленных случаев заболевания. В первую пятёрку также входят Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.