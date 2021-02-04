Варшава, 4 февраля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Польша преуспела в борьбе с пандемией по сравнению с некоторыми другими странами. Об этом заявил 3 февраля глава польского государства Анджей Дуда во время открытия заседания Совета предпринимателей, которое состоялось в Президентском дворце.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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»Масштаб проблем, которые нам принесла пандемия, огромен. Но я с удовлетворением отмечу, что даже несмотря на некоторые недостатки, в целом экономическая ситуация в Польше «кажется неплохой». По крайней мере по сравнению с другими странами мы в этом преуспели», — заявил Дуда, не уточняя, какие он имеет ввиду экономические показатели, и с какими странами сравнивает ситуацию в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 г. руководитель Сообщества ресторанных бизнесменов Варшавы, входящего в Совет предпринимателей, Адриан Куберский заявил, что около трети кафе, баров и ресторанов Польши могут закрыться из-за серьезных убытков, связанных с пандемией.