Москва, 4 февраля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Исследование разработанной центром «Вектор» вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на пожилых людях были завершены несколько дней назад. Об этом 4 февраля заявила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих на круглом столе в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Эксперт отметила, что итоги исследования оказались положительными. Существенных побочных эффектов в испытуемой группы выявлено не было. В основном пожилые граждане, прошедшие вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона», жаловались на незначительную боль в месте укола.

«Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования среди людей старше 60 лет. Как известно, при COVID-19 это одна из самых уязвимых категорий граждан, которую нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты», — заявила Непомнящих.