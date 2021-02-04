Москва, 4 февраля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду закиси азота, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Максимальный штраф за пропаганду «веселящего газа», в том числе в интернете, составит до 150 тыс. рублей, граждан будут ожидать санкции в сумме до 2 тыс. рублей. Предусматривается и конфискация продукции.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий свободный оборот закиси азота, или «веселящего газа».

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Использование (потребление) физическими лицами закиси азота, являющейся одурманивающим веществом, не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью, запрещается, следует из документа.