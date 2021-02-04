Москва, 4 февраля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Создание вакцины «Спутник-V» демонстрирует, что Россия находится в числе стран, способных развивать самые конкурентоспособные биоинновации и имеет инфраструктуру для их производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

(сс) Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation) Прибытие партии вакцины «Спутник V» в Аргентину

«В конкуренции с мировыми фармгигантами Россия разработала вакцину первой и с лучшими характеристиками. Это подтверждает высокий уровень российского образования и эффективность госуправления (стоит вспомнить сбор первичных образцов в Италии).

Однако придание статуса победителя, аналогично «космической гонки», тесно связано с её международным продвижением. На данный момент, несмотря на перебои с производством и побочные эффекты, американские и европейские компании игнорируют российскую разработку.

В результате количество применения российских доз значительно уступает конкурентам — около 3% от общего количества вакцинировавшихся.

Тем не менее, сертификация российской разработки в ЕС может ускорить использование «Спутник-V», и ее значимость в перечне мировых открытий увеличится», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Жак Шустер в статье для немецкой газеты Die Welt написал, что западные страны оказались впечатлены российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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