Казань, 4 февраля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 4 февраля, провели вакциной «Спутник V» 15 392 жителям. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В рамках очередной поставки республика получила ещё 47,88 тыс. доз вакцины.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Вторую дозу препарата получили 2 892 человека. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 19,0%. На вакцинацию приглашают после предварительной записи по единому номеру телефона — 122, на портале госуслуг РФ и РТ, при обращении в МФЦ, при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 3 февраля началась вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции в подразделениях «КамАЗа». На автогигант поступила первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 1 тыс. доз.

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