Набережные Челны, Татария, , 14:15 — REGNUM С 3 февраля началась вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции в подразделениях «КамАЗа». На автогигант поступила первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 1 тыс. доз. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

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Прививают сотрудников в заводских медпунктах фельдшеры из городских поликлиник. Допускают к вакцинации только после консультации с терапевтом. Перед началом прививочной кампании на предприятии провели опрос желающих, и препарат распределили по подразделениям согласно «листам ожидания». Всего в настоящее время изъявили желание пройти иммунизацию около 3,5 тыс. сотрудников предприятия. Данная процедура, организованная на заводе, позволит камазовцам не тратить время и средства на проезд в поликлинику. В медпунктах заранее провели ремонт и закупили необходимое оборудование.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцину от новой коронавирусной инфекции распределят по районам республики в зависимости от потребностей. Первоочередно учтут число записавшихся в лист ожиания на вакцинацию.

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