Москва, 4 февраля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. На внутреннем валютный рынок 4 февраля ситуация разворачивается в пользу оптимистов. Новые рекорды с момента начала пандемии на рынке энергоносителей и благоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках подкрепляются снижением опасением расширения странами Запада санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Сегодня после полудня курс доллара снижается на 0,7% до 75,40 руб., курс евро — на 1% до 90,45 руб. Подобная диспозиция может усилиться завтра при подтверждении отсутствия радикальных действий со стороны США в контексте ограничительных мер. В этом случае доллар может подешеветь как минимум до 75 руб., а евро — до 90 руб.

Определяющим станет выступление Джо Байдена в Госдепартаменте с новой концепцией внешней политики. Сегодня NYP, сообщило что в команде главы Белого дома указали на небольшое число возможностей у США вводить новые ограничительные меры против России.

Инициативы ряда конгрессменов также могут пока не получить приоритет на фоне обсуждения принятия нового пакета стимулов в размере $1,9 трлн, которое может пройти при оппозиции республиканцев, что может еще больше усилить их конфронтацию с демократами и «заморозить» законотворческий процесс.

Предпосылки для укрепления рубля создает обстановка на нефтяном рынке. Цены на черное золото марки Brent 4 февраля в моменте были выше $59. Драйвером остается решение Саудовской Аравии и ее союзников по итогам встречи ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,425 млн барр./сутки в феврале-марте.

Минэнерго США сообщило сокращении запасов сырой нефти почти на 1 млн баррелей при прогнозе их увеличения на 445 тыс. баррелей. Опубликованные данные в США по числу рабочих мест в частном секторе от ADP и оптимизму в сфере услуг смягчают напряженность инвесторов в отношении предстоящего выхода в свет отчета о ситуации с занятостью в январе от минтруда.

Наметилось улучшение эпидемиологической ситуации в мире. Все это способствует поддержанию аппетитов к риску и уменьшает геополитической премии в рубле, который остается дешевым относительно текущих цен на нефть», — считает эксперт.

Читайте также: На валютных рынках наблюдается парадоксальное явление