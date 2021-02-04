Москва, 4 февраля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Все предложения правительства РФ по расширению мер поддержки занятости должны быть доведены до логического конца. Такое поручение сегодня, 4 февраля, на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым дал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос российского лидера о ситуации на рынке труда в России, глава федерального ведомства напомнил, что сейчас принимаются меры по восстановлению занятости. Для этого власти дополнительно поддерживают пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес, добавил Решетников. При этом, по его словам, уже сегодня есть отрасли, в которых ситуация с занятостью уже восстановилась.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития и Минтруд также готовят предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней. В частности, речь идёт о предприятиях в сфере транспорта, где сократились перевозки.

«Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в декабре 2020 года снизился до 5,9% от экономически активного населения с 6,1% в предыдущем месяце. Уровень занятости населения России (отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре составил 58,6%.