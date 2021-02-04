Москва, 4 февраля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Левая коалиция в Госдуме будет добиваться снижения пенсионного возраста и упразднения Пенсионного фонда России (ПФР). Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«В первую очередь, мы будем добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Страховой и накопительный принципы не оправдали себя, поэтому надо вернуться к солидарной пенсионной системе и выплачивать пенсии напрямую из бюджета», — заявил Миронов.

При этом, по его мнению, размер будущей пенсии должен рассчитываться на основании трех простых параметров: зарплаты, условий труда и трудового стажа, а размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума.

В январе лидеры партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «За правду» Захар Прилепин и «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.