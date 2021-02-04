Тбилиси, 4 февраля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 765 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Полиция Грузии следит за режимом соблюдения карантина

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По данным ведомства, 134 человека в стране сотрудники полиции задержали на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 631 человека на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД обращаются к населению с призывом соблюдать действующие карантинные ограничения.

Стоит отметить, премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее сообщил, что в стране будут увеличены штрафы за несоблюдение масочного режима. При повторном нарушении штраф будет удвоен.