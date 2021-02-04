Москва, 30 мая, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Налоговая выплата для семей в России, где общий доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека, которую введут с 1 января 2026 года, охватит 4 млн семей, в которых воспитывают 10 млн детей, сообщила 30 мая пресс-служа Минтруда.

Семьям с невысокими доходами будут возвращать 7% из 13% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом ставка налога составит для них 6%. Отмечается, что размер семейных выплат будет зависеть от суммы уплаченных налогов.

«Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 тыс. рублей в месяц, сможет получить свыше 51 тыс. рублей <…> Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги», — говорится в сообщении.

Для оформления семейной выплаты можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в Социальный фонд. Если родители имеют задолженность по алиментам на детей, они не смогут претендовать на выплату.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая правительство России одобрило разработанный Минфином проект поправок в налоговую систему, который в том числе предполагает выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения. Его направят на рассмотрение в Госдуму. Планируется, что нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Согласно проекту, НДФЛ останется на уровне 13% для тех, чей доход не превышает 2,4 млн в год. Граждане, получающие от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, в случае вступления поправок в силу, будут отчислять 15% от доходов, при доходе до 20 млн рублей в год — 18%, до 50 млн в год — 20%, а при доходах более 50 млн рублей в год — 22%.

Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить «кэшбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Это нововведение коснётся примерно половины семей с двумя и более детьми. Не пострадают и доходы участников СВО.

Как следует из представленного проекта, большинства граждан изменения не коснутся. Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что планируемые налоговые изменения позволят реализовать в России все нацпроекты и социальные программы. Нововведения сделают налоговую систему более сбалансированной.