Волгоград, 4 февраля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. 227 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 4 февраля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3547 человек. Выписаны после лечения 222 пациента, шестеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 44 тыс. 277 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 42 тыс. 278 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 630 пациентов.

В инфекционных госпиталях лечатся 3514 взрослых и 33 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1369 пациентов.